Tekirdağ'dan kısa kısa

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubunda mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Basketbol A Takımı, sezonun ilk maçında Geçit Spor ile karşılacak.

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubunda mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Basketbol A Takımı, sezonun ilk maçında Geçit Spor ile karşılacak.

Kayserigaz GSK, İstanbul BBSK, Mersin BBGSK, Etimesgut Belediyesi, Geçit Spor ve Lokman Hekim Üniversitesi Anadolu Panterleri ile mücadele edecek olan ve ilk haftayı maç oynamadan geçiren ÇBSK, Bursa temsilcisi Geçit Spor'u ağırlayacak.

ÇBSK, Geçit Spor ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda günde çift idman yaparak sürdürüyor.

Karşılaşmaöncesinde ÇBSK oyuncu ve teknik heyeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tebirleri kapsamında test yaptıracak.

Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda 12 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak mücadele seyircisiz oynanacak.

Ergene Belediye Başkan Vekili Tıknas, spor kompleksinde inceleme yaptı

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, belediye tarafından Vakıflar Mahallesi'nde yapımına başlanılan Vakıflar Gençlik ve Spor Tesisi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Tıknas, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, spora ve sporculara her zaman destek olacaklarını belirtti.

Vakıflar Mahallesi'ne güzel bir spor kompleksi kazandırmaya hazırlandıklarını aktaran Tıknas, "65x108 metre büyüklüğündeki çim saha projesi içinde 450 kişi kapasiteli seyirci tribünü, idari bina, 4 soyunma odası, tuvalet ve duş alanları ile revir ve antrenör odaları yapılacak." ifadesini kullandı.

Tıknas, Vakıflar Mahallesi'ne kazandırılacak spor tesisinin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ettiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Bu güzel projemiz ile özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere her yaş grubundaki vatandaşlarımızın faydalanabileceği açık spor alanı ve futbol sahasını halkımızın hizmetine sunacağız. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla erişim sağlayabilecekleri, saha sporları alanlarından faydalanarak hem beden hem de ruh sağlıklarını destekleyecekleri alanlar oluşturarak özellikle gençlerimizi spor ile bütünleştirecek, birçok kötü alışkanlık ve kötü ortamlardan korumaya çalışacağız'.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel