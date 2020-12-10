Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'dan kısa kısa

10.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:36
Tekirdağ'dan kısa kısa

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubunda mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Basketbol A Takımı, sezonun ilk maçında Geçit Spor ile karşılacak.

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubunda mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Basketbol A Takımı, sezonun ilk maçında Geçit Spor ile karşılacak.

Kayserigaz GSK, İstanbul BBSK, Mersin BBGSK, Etimesgut Belediyesi, Geçit Spor ve Lokman Hekim Üniversitesi Anadolu Panterleri ile mücadele edecek olan ve ilk haftayı maç oynamadan geçiren ÇBSK, Bursa temsilcisi Geçit Spor'u ağırlayacak.

ÇBSK, Geçit Spor ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda günde çift idman yaparak sürdürüyor.

Karşılaşmaöncesinde ÇBSK oyuncu ve teknik heyeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tebirleri kapsamında test yaptıracak.

Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda 12 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak mücadele seyircisiz oynanacak.

Ergene Belediye Başkan Vekili Tıknas, spor kompleksinde inceleme yaptı

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, belediye tarafından Vakıflar Mahallesi'nde yapımına başlanılan Vakıflar Gençlik ve Spor Tesisi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Tıknas, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, spora ve sporculara her zaman destek olacaklarını belirtti.

Vakıflar Mahallesi'ne güzel bir spor kompleksi kazandırmaya hazırlandıklarını aktaran Tıknas, "65x108 metre büyüklüğündeki çim saha projesi içinde 450 kişi kapasiteli seyirci tribünü, idari bina, 4 soyunma odası, tuvalet ve duş alanları ile revir ve antrenör odaları yapılacak." ifadesini kullandı.

Tıknas, Vakıflar Mahallesi'ne kazandırılacak spor tesisinin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ettiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Bu güzel projemiz ile özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere her yaş grubundaki vatandaşlarımızın faydalanabileceği açık spor alanı ve futbol sahasını halkımızın hizmetine sunacağız. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla erişim sağlayabilecekleri, saha sporları alanlarından faydalanarak hem beden hem de ruh sağlıklarını destekleyecekleri alanlar oluşturarak özellikle gençlerimizi spor ile bütünleştirecek, birçok kötü alışkanlık ve kötü ortamlardan korumaya çalışacağız'.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

İlgili Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Öner Erkan Seda Sayan Sermiyan Midyat
Spor Samatta Okan Buruk Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İlaç Pfizer Başakşehir Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:17:43. #1.14#
title