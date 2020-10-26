Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ihtiyacı olan vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ihtiyacı olan vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, konuyla ilgili açıklamasında, sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki Ayşe Kızılcıklı'ya, evde kullanabileceği solunum cihazı temin ettiklerini belirten Ata, "Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, özellikle sağlıkla ilgili gelen taleplere ivedi bir şekilde cevap vererek çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli." dedi.

Ergene'de sahipsiz hayvanlar sahiplendiriliyor

Ergene Belediyesi tarafından sokaklardan toplanan sahipsiz kedi ve köpekler sahiplendiriliyor.

Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen hayvanlar sıcak yuvaya kavuşturuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokaklarda başıboş gezen kedi ve köpeklerin tedavilerinin yapılmak üzere toplanarak barınağa götürüldüğü ve burada tedavileri yapılan, kısırlaştırılıp aşılanan kedi ve köpeklerin hayvanseverler tarafından sahiplendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel