Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'dan kısa kısa

26.10.2020 17:29 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:32
Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ihtiyacı olan vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ihtiyacı olan vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, konuyla ilgili açıklamasında, sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki Ayşe Kızılcıklı'ya, evde kullanabileceği solunum cihazı temin ettiklerini belirten Ata, "Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, özellikle sağlıkla ilgili gelen taleplere ivedi bir şekilde cevap vererek çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli." dedi.

Ergene'de sahipsiz hayvanlar sahiplendiriliyor

Ergene Belediyesi tarafından sokaklardan toplanan sahipsiz kedi ve köpekler sahiplendiriliyor.

Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen hayvanlar sıcak yuvaya kavuşturuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokaklarda başıboş gezen kedi ve köpeklerin tedavilerinin yapılmak üzere toplanarak barınağa götürüldüğü ve burada tedavileri yapılan, kısırlaştırılıp aşılanan kedi ve köpeklerin hayvanseverler tarafından sahiplendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Akıncı
Magazin Hadise Şevket Çoruh Türkan Şoray Aleyna Tilki
Spor Falcao Samatta Vitor Hugo Erol Bulut Serdar Aziz
Daha Fazla İslam Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 17:34:57. #1.15#
title