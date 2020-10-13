Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'dan kısa kısa

13.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:17
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi Marmaracık Mahallesi'ndeki gölette kuraklık sebebiyle oluşan bitkileri temizleme çalışmaları başlattı.

Ergene Belediyesi Marmaracık Mahallesi'ndeki gölette kuraklık sebebiyle oluşan bitkileri temizleme çalışmaları başlattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, göletin etrafını vatandaşların kullanımına uygun hale getirmek için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle göl temizleme aracı ile istilacı bitkilerden kurtarmaya başladıklarını belirtti.

Yapılan çalışmaları kendisinin de yerinde incelediğini aktaran Cebeci, "Ergene'de vatandaşların sosyal alanlarına, çocuk oyun parklarına ve mesire alanlarında gerekli çevre düzenlemesi ve bakımı işlemlerimiz sürüyor. Bunun yanında, Marmaracık Mahallesi'nde bulunan gölette de çevre düzenlemesi çalışmalarımızı başlattık. Özel bir araç ile istilacı ve zararlı bitkilerden göletimizi arındırarak çevreye yeniden kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

-Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi 2 bin 444 kişi ziyaret etti

Çorlu ilçesinde bulunan ve siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin heykelinin bulunduğu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesini bir ayda 2 bin 444 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde tarihi kişiler ile yerli ve yabancı 110 önemli kişinin balmumu heykelinin yer aldığını belirtti.

Balmumu heykellerinin, ziyaretçilerde hayranlık uyandırdığını belirten Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Müzeye vatandaşların yoğun ilgi göstermesi çok güzel. Kentimize kalıcı bir eser bırakmak için çıktığımız bu yolda Çorlumuzun ilk sanat müzesini kurduk. Müzemiz şimdiden çevre illerden pek çok ziyaretçiyi ağırladı. Vatandaşlarımızın balmumu heykel müzemize yoğun ilgi göstermesi ne kadar doğru bir kültür yatırımını hayata geçirdiğimizi bir kez daha kanıtlamış oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hazal Kaya Merve Boluğur Soner Sarıkabadayı
Spor Samatta Ozan Tufan Ozan Kabak Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Türk Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 16:21:18. #1.15#
title