Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Yıldırım, valilik önünde karşılandıktan sonra makama geçerek Vali Aktaş ile bir süre görüştü ve Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Vali Aktaş günün anısına Vali Yıldırım'a, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan'a, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç'a 57. Alay Sancağı hediye etti.

Ardından Vali Yıldırım, Çanakkale İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'yu ve Çanakkale İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan'ı ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım'a ziyareti sırasında İl Emniyet Müdürü Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Kılıç eşlik etti.

-Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursları devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, faaliyete geçirdiği meslek edindirme kursları (TEMEK) devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meslek edindirme kursları ile nitelikli, ulaşılabilir ve yaygın eğitimin en iyi örneklerini veriyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi başkanlığı bünyesinde ilçelerde faaliyet gösteren TEMEK kurslarında seramik biçimlendirme, çini işlemesi, güzellik ve saç bakımı, kişisel gelişim, müzik ve gösteri sanatları ile el sanatları gibi alanlarda usta eğitmenler tarafından dersler veriliyor.

Eğitimler sonucunda oluşturulan projeler ile kursiyerlere iş dünyasına istihdam oluşturma fırsatı sağlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşların yeni meslekler, beceriler ve hobiler edinmelerini sağlamak amacıyla TEMEK kurslarını hayata geçirdiklerini ifade etti.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Altuğ ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bahar Uymaz, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Veteriner Fakültesi Dekanlığı görevine başlayan Altuğ, fakültenin çalışmaları hakkında rektör Şahin'e bilgi verdi.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Altuğ'ya görevinde başarılar diledi.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Uymaz ve müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Harun Hurma da Şahin'e nezaket ziyaretinde bulunup, enstitünün çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman