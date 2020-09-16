Tekirdağ'dan kısa kısa Ergene'de tedavi için civar illerdeki hastanelere gitmek durumunda kalan vatandaşlar belediyenin "Sevgi Aracı"yla ücretsiz naklediliyor.

Ergene'de tedavi için civar illerdeki hastanelere gitmek durumunda kalan vatandaşlar belediyenin "Sevgi Aracı"yla ücretsiz naklediliyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, sağlık alanında Ergene'de vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirtti.

Sevgi Aracı ile ilçe sınırları içerisinde yaşayan tedavi amacıyla Edirne, İstanbul gibi illere gitmek durumunda kalan vatandaşları evlerinden alarak hastanelere ücretsiz bir şekilde götürdüklerini ifade eden Yüksel, "2014 yılından bu yana sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Ergene'de vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak insan odaklı çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz. Sağlık her şeyin başında gelir. Halkımıza hizmet bizim boynumuzun borcudur" diye kaydetti.

-"Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik" projesi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, sıfır emisyonlu hareketliliğe dikkat çekmek ve toplumda bisiklet kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata bisiklet sürerek harekete destek verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü, Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında; 16-22 Eylül tarihleri arasında "Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik" sloganıyla yola çıkılarak, karbon emisyonunun azaltılması ve hava kalitesinin arttırılması amacıyla çevre dostu ulaşım araçlarına vurgu yapmak için Marmaraereğlili vatandaşları bisiklet sürmeye davet eden Başkan Ata, harekete öncülük ederek ilçeyi bisikletle gezdi.

Ergene'de parklar yeniliyor

Ergene Belediyesi, daha önceden tamamlayarak halkın hizmetine sunduğu parkların periyodik bakım ve onarımlarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçeye kazandırdıkları yeni parkların yanı sıra mevcut parklardaki bakım ve onarım çalışmalarıyla daha yeşil, daha düzenli parklara sahip bir Ergene oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Zamanla yıpranan parklarda onarım çalışması başlattıklarını ifade eden Başkan Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, çocukların kullanımındaki oyun gruplarını, açık hava spor aletlerini, oturma gruplarını, bankları ve zemin kaplamalarını yenilediğini ifade etti.

Kaynak: AA