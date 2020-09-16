Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesini ziyaret ederek belediye tarafından yaptırılan, yapımı devam eden ve planlanan çalışmaları inceledi.

Tekirdağ'dan kısa kısa
16.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:19

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesini ziyaret ederek belediye tarafından yaptırılan, yapımı devam eden ve planlanan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cemaliye Mahallesi'nde bulunan otopark alanındaki düzenleme çalışmalarını inceleyen Albayrak, otopark alanındaki faaliyetlerle ilgili teknik personelden bilgi aldı.

Albayrak, şehir içindeki araç yoğunluğunun azaltılması ve trafiğin rahatlatılması amacıyla Çorlu Belediyesi tarafından yapımı devam eden Çorlu Kuzey Yolu Projesi alanında incelemelerde bulundu.

Albayrak, Çorlu Cumhuriyet Parkı'nda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen peyzaj ve düzenleme çalışmalarını da inceleyerek, faaliyetler hakkında personelden bilgi aldı.

NKÜ Teknik Bilimler MYO binalarının inşaatına başlandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) yeni binalarının inşaatına başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez kampüste yer alan MYO mevcut bloklarının, Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından yapılan kontrollerde çok eski olmalarından dolayı risk taşıdığı tespit edildi.

Yeni binaların inşaat çalışmasına ihale sürecinin ardından başlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, özellikle bu pandemi sürecinde öğrencilerin mağduriyet yaşamasını istemediklerini belirterek, yeni binaların herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmaları

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşı trafiğinin önemli bir kısmının yükünü çeken Yavuz Mahallesi Demir Sokak, trafik akışını olumsuz etkileyen eski zemin kazınarak yeniden asfaltla kaplandı.

Asfalt kazıma, yeni asfalt serimi ve yol çizgilerinin çizilmesinin ardından sokak, vatandaşların hizmetine açıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de çalışmaları inceleyerek, esnafla fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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