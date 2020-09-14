Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Şehir Hastanesinin bağlantı yollarının yapımına devam ediyor.

Tekirdağ'dan kısa kısa
14.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:17

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Şehir Hastanesinin bağlantı yollarının yapımına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen bağlantı yollarının yapım çalışmasında son olarak, Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bağlantı yolundaki beton yol çalışmaları tamamlandı.

Çalışma kapsamında 380 metreküp beton serimi gerçekleştirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, hastanenin hasta kabulüne başlamadan yol yapımını tamamlamayı hedeflediklerini aktararak, "Vatandaşlarımız, tamamlanacak olan yol ağı ile hastaneye modern ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaklar. Belediye, şehrimizin geleceği, vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Belediyesi resim ve fotoğraf yarışması düzenledi

Süleymanpaşa Belediyesince öğrencilere yönelik resim ve fotoğraf yarışması düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "benim gözümden" temalı resim ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı "benim objektifimden" temalı fotoğraf yarışmasına 500'ün üzerinde eser gönderildi.

Farklı kategorilerinde düzenlenen yarışmada, her kategoride en iyi üç eser seçici kurul tarafından belirlendi.

Salgın tedbirlerine uygun Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

-Tekirdağ'da avcı denetimleri

Tekirdağ'da av koruma ve kontrolü çalışmaları kapsamında 72 avcı denetlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, av koruma ve kontrolü çalışmaları kapsamında ekipler kontrollerini sürdürüyor.

Denetimlerde 4 ses cihazına el konuldu, 2 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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