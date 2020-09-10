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Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'dan kısa kısa
10.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:26

Çorlu'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde, kurallara uymayarak satış yapan pazarcı esnafı hakkında cezai işlem uygulandığını belirtti.

Sarıkurt, denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Ergene'de temizlik çalışmaları

Ergene'de, park, bahçe ve benzeri alanlar temizlenerek ilaçlandı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Özellikle halkın ortak kullanım alanları olan park, bahçe, mesire alanları gibi yerlerde temizliğe ve dezenfektasyona çok daha fazla önem verdiklerini belirten Yüksel, vatandaşın sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu ifade etti.

Yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 30 Eylül

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 7143 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödemelerinin 30 Eylül Çarşamba günü sona ereceğini bildirdi.

Kum, yaptığı yazılı açıklamada, doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı.

Başkan Yardımcısı Kum, yapılandırılan borçlar için, 13. taksit ödemelerinin 30 Eylül günü mesai saati bitimine kadar devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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