Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy ve Malkara kaymakamlarını ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa
02.09.2020 09:05 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:08

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy ve Malkara kaymakamlarını ziyaret etti.

Vali Yıldırım, Gaziantep Vali Yardımcısı iken Şarköy Kaymakamlığına atanan Şenol Kaya'yı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Yıldırım, Malkara Kaymakamlığına atanan Kerem Süleyman Yüksel'i ziyaret etti.

Kaymakam Yüksel ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Yıldırım sonrasında makama geçerek Yüksel ile görüşerek yeni görevinde başarılar diledi.

-Zabıta Haftası

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, 1826 yılında Osmanlı döneminde kurulan teşkilatın, 191 yıldır halka hizmet verdiğini belirtti.

Pek çok farklı alanda hizmet veren belediyelerin birimleri arasında, zabıtanın özel bir yeri olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca 7 gün 24 saat çalışma esasına göre, mesai kavramı olmaksızın çalıştıkları için zabıtalık, büyük özveri gerektiren bir meslektir.

Vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve mutluluğu için çalışan zabıta teşkilatımız, halk ile her zaman iç içe olmasından dolayı Büyükşehir Belediyemizin gören gözü ve işiten kulağı olma işlevine sahiptir. Dolayısıyla zabıta personelimiz, kurumumuz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir."

-Başkan Yüksel'den esnaf ziyareti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel Ertuğrul mahallesi esnafını ziyaret etti.

Yüksel, mahallede vatandaşlar ve mahalle esnafıyla bir araya geldi.

Vatandaşların beklentilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulunan Yüksel, mahallede yapılacak çalışmaları da yerinde değerlendirdi.

Kaynak: AA

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