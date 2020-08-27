Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

Tekirdağ'dan kısa kısa
27.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:11

Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantı gündemindeki konular görüşülüp karara bağlandı.

Toplantının ardından Vali Yıldırım ve Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu üyeleri restorasyonu devam eden Tarihi Valilik Binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve restorasyon süreci ile ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

-Başkan Albayrak muhtarlarla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen toplantıda, muhtarlar, mahalleleriyle ilgili istek ve önerilerini dile getirdi. Mahallelerde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Albayrak, salgın sürecinde çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Albayrak, muhtarların kendileri için önemli yol arkadaşları olduğunu aktardı.

-NKÜ Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı yapıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek sınavı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 30 kişilik kontenjana 247 adayın online başvuru yaptığı ve 147 katılımın olduğu özel yetenek sınavı, hijyen kurallarına uygun şekilde, sosyal mesafe korunarak ve maske kullanımına riayet edilerek tek aşama olarak gerçekleşti.

2020 TYT (YGS)'den en az 150 puan alan adayların başvurduğu ve verilen konu üzerinden imgesel (serbest, hayali çalışma) çizebilme yeteneklerinin ölçülmesi amaçlandı.

Jüri değerlendirmesinden sonra yerleştirme puanına göre en yüksekten düşüğe doğru sıralamalar yapılacak ve ilk 30 kişi asil listeyi, 50 puan ve üzerinde alan diğer adaylar ise yedek listeyi oluşturacak.

Kaynak: AA

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