Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene-1 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ortak Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene-1 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ortak Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Ergene Havzasını Koruma Eylem Planı çerçevesinde Ergene-1 Organize Sanayi Bölge Müdürülüğü sınırları içerisinde faaliyet gösteren 63 fabrikanın atık suyunu arıtmak üzere kurulmuş olan Ortak Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Su alımına hazır hale geldiği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulduğu bildirilen Atıksu Arıtma Tesisi'ni gezen Vali Yıldırım, Ergene 1 OSB Bölge Müdürü Yasemin Artar'dan tesisin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Mustafa Çetinkaya eşlik etti.

-Başkan Albayrak Hayrabolu'da incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi ve devam eden yatırımlarla, projeleri yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Albayrak, Kutlugün ve Şalgamlı mahallelerini ziyaret edip, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Albayrak mahalle ziyaretlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapımı devam eden Yeraltı Katlı Otoparkı ile Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesisinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen, Başkan Albayrak, projelerin Tekirdağ'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni ettiğini belirterek, daha yaşanabilir bir kent için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Engelsiz park hizmete giriyor

Süleymanpaşa Belediyesi, engelli çocukların da yaşıtları ile bir arada eğlenceli vakit geçirip oyun oynayabilecekleri Engelsiz Parkı yarın hizmete açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düşmelerde yaralanma ve sakatlanma riskini sıfıra indirmek için kauçukla kaplanmış zemine sahip olan Engelsiz Park, engelli çocuklara uygun oyun gruplarının da bulunacağı çocuk oyun alanı, yine engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek çay bahçesi ve dinlenme alanlarını da içeriyor.

Engelsiz Park ile doğuştan ya da çeşitli sebeplerle sonradan yürüme, görme, işitme gibi yetilerini kaybeden çocukların akranları ile bir arada eğlenebilmelerine, yetişkin bireylerin de toplum içinde kendilerine daha rahat yer bulmalarına katkı sunmayı hedefliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçenin engelli vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik veren engelli dostu bir kent haline gelmesi için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: AA