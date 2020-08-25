Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene-1 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ortak Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa
25.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:25

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene-1 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ortak Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Ergene Havzasını Koruma Eylem Planı çerçevesinde Ergene-1 Organize Sanayi Bölge Müdürülüğü sınırları içerisinde faaliyet gösteren 63 fabrikanın atık suyunu arıtmak üzere kurulmuş olan Ortak Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Su alımına hazır hale geldiği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulduğu bildirilen Atıksu Arıtma Tesisi'ni gezen Vali Yıldırım, Ergene 1 OSB Bölge Müdürü Yasemin Artar'dan tesisin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Mustafa Çetinkaya eşlik etti.

-Başkan Albayrak Hayrabolu'da incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi ve devam eden yatırımlarla, projeleri yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Albayrak, Kutlugün ve Şalgamlı mahallelerini ziyaret edip, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Albayrak mahalle ziyaretlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapımı devam eden Yeraltı Katlı Otoparkı ile Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesisinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen, Başkan Albayrak, projelerin Tekirdağ'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni ettiğini belirterek, daha yaşanabilir bir kent için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Engelsiz park hizmete giriyor

Süleymanpaşa Belediyesi, engelli çocukların da yaşıtları ile bir arada eğlenceli vakit geçirip oyun oynayabilecekleri Engelsiz Parkı yarın hizmete açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düşmelerde yaralanma ve sakatlanma riskini sıfıra indirmek için kauçukla kaplanmış zemine sahip olan Engelsiz Park, engelli çocuklara uygun oyun gruplarının da bulunacağı çocuk oyun alanı, yine engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek çay bahçesi ve dinlenme alanlarını da içeriyor.

Engelsiz Park ile doğuştan ya da çeşitli sebeplerle sonradan yürüme, görme, işitme gibi yetilerini kaybeden çocukların akranları ile bir arada eğlenebilmelerine, yetişkin bireylerin de toplum içinde kendilerine daha rahat yer bulmalarına katkı sunmayı hedefliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçenin engelli vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik veren engelli dostu bir kent haline gelmesi için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı 3. Sayfa
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı Güncel
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Güncel
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Magazin
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Ekonomi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya
Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Maltepe'de makas atma kazasında bir kişi yaralandı
Maltepe'de makas atma kazasında bir kişi yaralandı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Demet Akalın Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Adana Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 09:28:32. #1.14#
title