Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yenilenen Ahmet Aygün Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi düzenlenen törenle açıldı.

Tekirdağ'dan kısa kısa
22.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:59

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yenilenen Ahmet Aygün Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi düzenlenen törenle açıldı.

Kompleksin açışına AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Eski Tekirdağ Belediye Başkanı Ahmet Aygün ve vatandaşlar katıldı.

Yüksel, törende yaptığı konuşmada, gençler için konforlu ortamlarda spor yapılabilecek alanlar, yeni sportif mekanlar yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Yeni projeler üretmeye devam edeceklerini ifade eden Yüksel, "Bu çalışmanın asıl mimarı Ahmet başkandı. Onun isminin burada yaşatılması için kendisinin olurlarıyla buraya onun ismini verdik. Bu alan bize 544 bin liraya mal oldu. Bununla birlikte aynı zamanda Hüseyin Pehlivan İlköğretim Okulunun içerisinde de çok amaçlı saha yaptık. Gençler için yatırımlara devam edeceğiz." dedi.

Ahmet Aygün de isminin spor kompleksine verilmesinden dolayı Yüksel'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış yapılarak katılımcılar spor kompleksini gezdi.

Çamlıkoy Tabiat Parkında faaliyetler durduruldu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Çamlıkoy Tabiat Parkında faaliyetlerin durdurulduğu bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Çamlıkoy Tabiat Parkı içerisinde faaliyet gösteren işletmecinin faaliyetleri durduruldu.

Açıklamada, Saray Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü Konaklama Tesisleri Komisyonunca "İşletmenin faaliyetinin Kovid-19 pandemi salgınının yayılmasına sebebiyet vereceği" nedeniyle geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

-Başkan Albayrak mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesine bağlı Önerler Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Önerler Mahallesinin ihtiyaçları ve mahalle sakinlerinin taleplerinin değerlendirildiği toplantıda, yol yapım çalışmaları, altyapı ve üst yapı faaliyetleri ile tarım ve hayvancılığı destekleme projesi kapsamında yapılan ve bundan sonra yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, toplantıda yaptığı konuşmada, il genelinde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Albayrak, 11 ilçede de sahada aktif olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Yaptığımız hizmetler kapsamında bugün Önerler Mahallesinin değerli sakinleri ile bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarla alakalı verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hizmet ve projelerimizi sürdürürken halkımızın da taleplerini değerlendiriyoruz. Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Tekirdağ için çalışmaya ve hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA

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