Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Velimeşe Mahallesi'nde yapımına başlanan gölet projesini yerinde inceledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Velimeşe Mahallesi'nde yapımına başlanan gölet projesini yerinde inceledi.

Başkan Albayrak, Yüksel'i bu güzel projesinden dolayı tebrik ederek gölet projesinin Ergene halkına hayırlı olmasını diledi.

Albayrak, buradaki incelemelerinin ardından Esenler ve Kırkgöz mahallelerini de ziyaret ederek vatandaşlara yapacağı projeler hakkında bilgi verdi.

Masal Parkı'nın zemini yenilendi

Ergene Belediyesi tarafından yapılan Masal Parkı'ının zemini yenilendi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı açıklamada, Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan Masal Parkı'nın bozulan kauçuk zeminini söken Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kauçuk zemin kaplamaları ile beraber park alanında yer alan oyun gruplarının da bakımlarını yaparak yenilediğini söyledi.

Kaynak: AA