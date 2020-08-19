Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Kumbağ Mahallesi'ndeki kanalizasyon ve atık su sorunu ve çözümlerine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Kumbağ Mahallesi'ndeki kanalizasyon ve atık su sorunu ve çözümlerine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Kumbağ Deresi'yle ilgili şikayetler ve derenin ıslahı ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz ve ilgili müdürler katıldı.

-Belediye Başkan'ı Albayrak Çorlu'da incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Çorlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi ve yatırımları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Albayrak gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilk olarak Sarılar ve Seymen mahallelerini ziyaret ederek mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette mahalle sakinlerinin talep ve önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Albayrak mahalle ziyaretlerinin ardından TESKİ Çorlu Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının çalışmaları hakkında brifing toplantısına katıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u da ziyaret eden Albayrak, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

-Ahmet Aygün Gençlik Merkezi spor tesisleri açılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yenilenen Ahmet Aygün Gençlik Merkezi Spor Tesisleri 21 Ağustos'ta hizmete girecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan spor tesisleri cuma günü yapılacak törenle gençlerin ve sporseverlerin kullanımına açılacak.

Yenileme çalışmaları kapsamında, kapalı tenis kortunun zemininin ve tentesinin yenilenmesi, halı sahanın boyutları büyütülerek yeniden inşa edilmesi, açık tenis kortunun üzerinin kapatılarak basketbol, voleybol, hentbol ve tenis oynanabilecek şekilde çok amaçlı kapalı spor sahasına dönüştürülmesi ve kafeterya ile soyunma odalarının yenilenmesi ile çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, spor tesislerini baştan sona yenilediklerini, 30 yeni spor tesisini daha şehre kazandıracaklarını belirtti.

-Tekirdağ'da 5 bin saman balyası yandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında 5 bin saman balyası yandı.

Alınan bilgiye göre, Kaşıkçı Mahallesi'nde Ahmet Çiçekdağ'a ait istiflenmiş halde bulunan balya yığınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, 5 bin saman balyası kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA