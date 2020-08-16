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Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde ilk 8 ayda 248 hasta ve yaralı sokak hayvanı tedavi edildi.

Tekirdağ'dan kısa kısa
16.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:38

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde ilk 8 ayda 248 hasta ve yaralı sokak hayvanı tedavi edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, "Yeni Bir Başlangıç" projesi ile 2020 yılında, geçici bakım evlerinde sahipsiz 248 sokak hayvanına el uzatarak tedavilerini yaptıklarını söyledi.

2020 yılının ilk 8 ayında çok sayıda sokak hayvanının tedavilerinin ardından ücretsiz olarak sahiplendirildiğini belirten Sarıkurt, sokak hayvanlarının parazit ve kuduz aşılarının da yapıldığını aktardı.

Sokak hayvanlarını önemsediklerini vurgulayan Sarıkurt, "Geçici Hayvan Bakımevi'mizde, veterinerlerimiz büyük bir özveri ile hayvanlarımızın bakımını yapıyor, yaralarını tedavi ediyor. Elimizden geldiğince belirli noktalara mama ve su bırakıyoruz fakat belediyemizin yeterli olmadığı anlarda sağ olsun vatandaşlarımız dahil oluyor. Sokaktaki dostlarımıza yalnız olmadıklarını hissettiriyor ve besliyorlar. Her canlının biz insanlar gibi temel yaşam hakkına sahip olduğuna inanıyor ve Çorlu'muzun sokaktaki dostlarımız için güvenli bir yuva olduğunu düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin bin büyük firması arasında 58'i Çorlu TSO'dan

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Türkiye'nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) üyesi 58 firma ilk 500 ve ikinci 500'de yer aldı.

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, 1000 büyük sanayi kuruluşu listesinde Çorlu'da faaliyet gösteren toplamda 58 adet firmanın yer aldığı için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Ülke olarak büyümenin ve gelişmenin yolunun üretmekten, ve pazarlamadan geçtiğini ifade eden Volkan, "Ürettikçe daha büyük başarılar elde edeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar Çorlu ve bölgemiz açısından çok daha verimli geçecektir. Çorlu TSO olarak listeye giren üyelerimizin başta ülkemiz ekonomisi olmak üzere, kentimiz ve bölgemizin ekonomik kalkınması ve istihdamına olan katkılarından dolayı gurur duyuyor; başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

"İhtiyaç duyduğunuz her an, yanınızdayız" projesi

Marmaraereğlisi Belediyesi, "İhtiyaç duyduğunuz her an, yanınızdayız" projesini hayata geçirdi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, proje ile özellikle yalnız yaşayan 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, hasta, şiddet gören kadın ve zihinsel engelli vatandaşlara dağıtılacak olan cihazlarla, acil durumlarda hayat kurtarılacağını söyledi.

Bu uygulama ile verilecek olan cihazlar sayesinde kullanıcıların herhangi bir sağlık problemi yaşaması veya kendilerini tehlikede hissettikleri durumlarda, acil panik butonu ile yardım istemelerine imkan sağlanacağını kaydeden Başkan Ata, çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Proje ile panik butonu cihazına yüklenen sistem sayesinde kullanıcıların sağlık problemi yaşamaları ve acil durumlarda, rehbere kayıtlı iki yakını ile anında irtibat kurabileceğini anlatan Ata, konuşmasına şöyle devam etti:

"İhtiyaç duyduğunuz her an, yanınızdayız projesi bizim için çok önemli. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çıktığımız bu yolda, yaptığımız çalışmalarla, her zaman olduğu gibi ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu bir Marmaraereğlisi'nde yaşamaları, kendilerini güvende hissetmeleri, bizim için her şeyden önemli. Bu proje sayesinde, yardıma ihtiyacı olan, kendisini tehlikede hisseden her vatandaşımızın imdadına tek bir çağrısıyla koşabileceğiz. Acil durumlarda; vatandaşlarımıza, aileleri kadar yakınlarında olduğumuzu hissettireceğiz. Toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincine büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz."

Kaynak: AA

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