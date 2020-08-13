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Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi, Velimeşe Gölet Projesi çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ'dan kısa kısa
13.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:16

Ergene Belediyesi, Velimeşe Gölet Projesi çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkan Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, gölet projesi çalışmalarının başladığını ve bu güzel projenin 5 ayda bitirilerek hayata geçirmeyi planladıklarını belirti.

Projenin, ilçede kalıcı bir eser olacağını belirten Yüksel, vatandaşların güzel vakit geçirecekleri alanlar oluşturmaya devam edeceklerini de kaydetti.

Velimeşe Gölet Projesi'nin bölge için de büyük önem taşıdığını ifade eden Yüksel, "Bölgemiz tarım bölgesi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sanayi şehri. İlçemizin çalışan sayısı oldukça fazla. Fabrikalarda mesai yapan çalışanların, bölgemizde ve çevre ilçelerde ikamet edenlerin boş sürelerinde dinlenmeleri ve eğlenmelerine olanak sağlayacak, piknik yapma imkanı sunacak son derece modern ve nezih bir ortam olacak. Yeşil alanların piknik masalarının bulunduğu projede kafeterya ve iskeleler ile yürüyüş yolları da olacak" dedi.

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi, ilçe genelinde yapılan asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili açıklamasında, devam eden çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldığını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bahçıvan Sokak'ta zemin çalışmalarının ardından başlatılan asfalt serim çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Sarıkurt, alanda 865 ton asfalt serimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Sarıkurt, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde bulunan asfalt plentinde 2020 yılı içinde yaklaşık olarak 50 bin ton asfalt üretmeyi, üretilen asfaltları da Çorlu'nun farklı noktalarında yapılacak asfalt serimi ve yama çalışmalarında kullanacaklarını ifade etti.

ÇBSK 11 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), yeni sezon öncesinde iç ve dış transferlerini tamamlayarak 11 yeni sporcu ile sözleşme imzaladı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) 2020-2021 sezonunda mücadele edecek olan ÇBSK, transfer çalışmalarını tamamlayarak Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacak maç takvimini beklemeye başladı.

Kulüp Başkan Hasan Eligül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni sezonun öncesinde kadronun kurulması için desteklerini esirgemeyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a teşekkür etti.

Güzel bir kadro oluşturduklarını ifade eden Eligül, "Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne hazırız. Ligin en güçlü kadrolarından birini kurduk ve hedefimiz şampiyonluk. 2020-2021 sezonunda tüm takımlara başarılar diliyorum. Yeni sezon için 11 yeni sporcuyu renklerimize kattık" dedi.

Kaynak: AA

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