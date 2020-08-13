Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında toplandı.

Tekirdağ'dan kısa kısa
13.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:58

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında toplandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, orman yangınlarına karşı gerekli önlemlerin alınması için birtakım kararlar alındı.

Toplantıya Yıldırım'ın yanı sıra, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi Ömer Şen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ahmet Tokgöz ve Orman İşletme Müdürü Ali Şen katıldı.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini yol yapım çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde başlatılan yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şarköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde sathi kaplama ve beton yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Saray ilçesinin Safaalan Mahallesi ile Kapaklı ilçesinin Pınarca Mahallesi arası bağlantı yolunda başlatılan beton yol yapım çalışmalarının da sonuna gelinerek vatandaşların hizmetine açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da belediyenin kurulduğu günden bu yana yol yapım çalışmalarına büyük önem verdiğini belirterek, "Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürdürülen yol yapım çalışmaları ile il genelinde büyük mesafe kat ettik. Daha güzel bir Tekirdağ için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yapımı tamamlanan yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.

-Süleymanpaşa Belediyesinin yol çalışmaları devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Kumbağ ve Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yenilenen yollar asfaltla kaplanarak uzun yıllar sorunsuzca hizmet edebilir duruma getiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Kumbağ Mahallesinde ve Eskicami-Ortacami Mahallesinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde Alay, Sergen ve Sağlık Sokak'ta asfalt çalışması gerçekleştirilerek sokaklar yeni görünümlerine kavuşturuldu.

Asfalt ve yol bakım, onarım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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