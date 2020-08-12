Tekirdağ'dan kısa kısa Ergene Belediyesi, kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında, belediye hizmet binası girişine ultraviyole ışık ve alkollü dezenfektan ile temassız bir şekilde hijyen imkanı sunuyor.

Ergene Belediyesi, kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında, belediye hizmet binası girişine ultraviyole ışık ve alkollü dezenfektan ile temassız bir şekilde hijyen imkanı sunuyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, yeni aldıkları elektronik ve sesli uyarı sistemine sahip el dezenfekte kabini ile hem personelin hem de belediye binasına gelen vatandaşların sağlığını, dolayısıyla da halk sağlığını koruduklarını söyledi.

Salgını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında maskesiz girişin yasak olduğu Ergene Belediye binasına, yeni nesil dezenfektan otomatını da koyarak daha ciddi tedbirler aldıklarını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Koronavirüsü önlemeye yönelik ne tedbir alınması gerekiyorsa alıyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil dezenfektan otomatını devreye aldık. Tamamen dijital olan elektronik dezenfektan önüne gelen kişiyi algılayarak sesli olarak yönlendirme yapıyor.

Mikrop öldürücü ultraviyole ışık sisteminin de bulunduğu kabine ellerini koyan vatandaşlar birkaç saniye içerisinde ellerini hiçbir şeye temas etmeden antibakteriyel el dezenfektanı ile hijyenik hale getiriyor."

Başkan İnan, canlı hayvan pazarı inşaatında incelemelerde bulundu

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, canlı hayvan pazarı inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı İnan, yaptığı açıklamada, canlı hayvan pazarının faaliyete geçmesiyle ilçenin hayvan ticareti açısından cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Hayvan pazarının bölgedeki hayvancılığa büyük katkı sağlayacağını ifade eden İnan, "İlçemiz Tekirdağ yolu üzerinde yapımına başladığımız 'Canlı Hayvan Pazarı' inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle ilçemiz ve çevre ilçelerde bulunmayan hayvan pazarı ihtiyacı karşılanmış olacak. İlçemizde modern bir kapalı hayvan pazarını hizmete sunacağız." dedi.

Malkara'da şüpheli çanta

Tekirdağ Malkara ilçesinde cami kapısına asılan şüpheli çantanın içinde kitap çıktı.

Camiatik Mahallesindeki Gazi Süleymanpaşa Caminin kapısına asılı olan çantaya gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis ekibince yapılan inceleme sonrası çantanın içerisinde, Kur'an-ı Kerim ve dini kitapların olduğu belirlendi.

Çantayı camiye kitap bağışlayan bir vatandaşın bıraktığı öğrenildi.

Kaynak: AA