Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya'da meydana gelen patlama sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz ve tüm şehitler anısına mevlit okutuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya'da meydana gelen patlama sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz ve tüm şehitler anısına mevlit okutuldu.

Rüstempaşa Caminde düzenlenen programa, şehidin ailesi, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Bursa İl Müftüsü İzani Turan, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, mülki amirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit sonrası vatandaşlara pilav ayran ikramı yapıldı.

-Açık Hava Sineması etkinlikleri devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Açık Hava Sineması etkinliklerine kırsal mahallelerin ardından merkez mahallelerde de devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınova Mahallesinin ardından Zafer Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte mahalle sakinleri açık havada sinema keyfini yaşadı.

Film başlamadan izleyicilere tek kullanımlık maske dağıtıldı ve salgın tedbirleri kapsamında soysal mesafeye dikkat edilmesi konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Açık hava sineması etkinliklerinin yaz sonuna kadar süreceği belirtildi.

-Marmaraereğlisi Belediyesinden hasta yatağı yardımı

Marmaraereğlisi Belediyesi, geçirdiği trafik kazası sonucu evinde tedavi gören genç kıza, hasta yatağı yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeniçiftlik Mahallesinde geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu ölümden dönen Ceylan Kurtdemir'e evdeki tedavisine destek olmak için hasta yatağı teslim edildi.

Hasta yatağını teslim eden Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen, yaptığı açıklamada, belediyeye müracaat eden ihtiyaç sahibi her vatandaşa ellerini uzatmaya çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA