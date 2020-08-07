Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından emekliliğe sevk edilen Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu için veda yemeği düzenlendi.

Tekirdağ'dan kısa kısa
07.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:00

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından emekliliğe sevk edilen Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu için veda yemeği düzenlendi.

Tekirdağ Polisevi'nde düzenlenen yemekte konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, üzerilerine aldıkları görevlerin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Yıldırım, kendilerine emanet olan görevi en güzel şekilde muhafaza etmek, en güzel şekilde yerine getirerek kendilerinden sonrakilere devretmeyi hedeflediklerini aktararak, Kıcanaoğlu'na Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Tekirdağ'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Veda yemeğine Yıldırım ile Kıcanaoğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, vali yardımcıları Ali Dursun, Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Bozboyacı ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel katıldı.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Adalet Komisyonu Başkanı Ergin, NKÜ'nün şehir için önemli görevler üstlendiğini belirterek çalışmalarının devam etmesi yönünde temennide bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı Ergin'e teşekkür eden rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Süleymanpaşa Belediyesinden üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, üniversite sınavında başarılı olan öğrencilere tercih danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından restore edilerek hizmete kazandırılan Çiftlikönü Mahallesindeki tarihi binada faaliyete başlayan Süleymanpaşa Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlık Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteği ile üniversite adaylarına üniversite ve bölüm tercihleri konusunda yardımcı oluyor.

Merkezde incelemede bulunan Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, merkezin gençlerin istifadesine hazır olduğunu belirterek tüm üniversite adaylarına davette bulundu.

Yüksel, merkezin üniversite tercih süresi boyunca gençlere hizmet vereceğini ifade ederek, "Üniversite tercihi, gençlerimizin hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarından biri. Gelecekte severek yapacakları bir meslek sahibi olabilmelerinin yolu doğru tercihten geçiyor. Bu noktada çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu açıdan, merkezimizin önemli bir işlev göreceğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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