Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Tekirdağ'dan kısa kısa
06.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:21

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Albayrak, Süleymanpaşa ilçesi Gazioğlu Mahallesindeki TESKİ Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada kanalizasyon hatları ile toplanan atık sular tesisimize ulaşacağını, günlük arıtılan 3 bin 960 metreküp atık su doğaya temiz bir şekilde bırakılacağını ifade etti.

NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) rektörü Prof. Dr. Mümin Şahini'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Çetin ve Şahin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren rektör Şahin, üniversite birimleri ve çalışmaları hakkında Çetin'e bilgi vererek, kurumlararası çalışmalardaki uyumun şehre olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti.

Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı spor tesisleri çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre,100. Yıl Mahallesinde yapılacak olan Süleymanpaşa Aile Çay Bahçesi ve çok amaçlı spor sahası projesi ile ilgili hazırlıklar tamamlandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu.

Yüksel, yaptığı açıklamada, projenin en kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.

Süleymanpaşa'nın en büyük eksikliğinin spor tesislerinin yetersizliği olduğunu aktaran Yüksel,"Gençlerimiz için Süleymanpaşa'da ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizi spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bireyler olarak gelişimlerini sürdürebilmeleri için spor tesisi projelerimizi birer birer devreye alıyoruz. Yapımını kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimizin ve gençlerimizin hizmetine sunacağımız projemiz, şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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