Tekirdağ'dan kısa kısa Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Hayrabolu Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'ne atanan Metin Kırışak'ı ziyaret etti.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Hayrabolu Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'ne atanan Metin Kırışak'ı ziyaret etti.

İnan, makamında ziyaret ettiği Kırışak'a görevinde başarılar diledi.

Kırışak da İnan'ın ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, ilçe halkına en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını belirtti.

Ziyarete, Belediye Meclis Üyesi Ramazan Kemal Kurt da eşlik etti.

Yol yapım ve onarım çalışması

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden İnan, "Belediye olarak ilçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak." diye konuştu.

Kaynak: AA