Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, 24 Temmuz 1908'de basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atıldığını bildirdi.

Basın mensuplarının, halkın bilgi ve haber alma hakkının sağlanmasında, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında, halkın taleplerinin, düşüncelerinin yetkili makamlara iletilmesinde, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde önemli bir görev üstlendiğini aktararak şunları kaydetti:

"Basın, demokrasimizin yerleşip güçlenmesine, toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye de önemli katkılar sağlamaktadır. Basınımız, koronavirüs ile mücadele sürecinde pandemi süreci ile ilgili halkımızı haberdar ederek, koronavirüs konusunda bilinçlendirerek koronavirüsle etkili mücadele etmemizde yadsınamaz bir rol üstlenmişlerdir. Basınımız vasıtasıyla koronavirüs tedbirlerini bir kez daha hatırlatıyor, vatandaşlarımızı, koronavirüs tedbirlerine, doğru maske kullanımına, 1,5 metre sosyal mesafeye, el hijyenine riayet etmeye devam etmelerini tavsiye ediyorum."

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy ilçesinde başlattığı 5 bin metrekarelik sathi kaplama yol yapım çalışmasını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Şarköy ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde toplam 5 bin metrekare alana sahip yolun yapımını sathi kaplama olarak gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il genelinde 2020'de yürütülen yol yapım çalışmalarında büyük bir mesafe katedildiğini aktararak, "Belli bir program çerçevesinde yürüttüğümüz yol yapım çalışmalarımızda halkımızın ihtiyaçlarını da gözeterek hareket ediyoruz. Halkımızın refahı için yürüttüğümüz bu çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

-TRAKYAKENT genel kurul toplantısı yapıldı

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT'in olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında üye belediye başkanları ve meclis üyeleri sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerini aldı.

TRAKYAKENT Birlik Başkanı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, burada yaptığı konuşmada, üye belediyelere katkı anlamında ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmalarına yoğunlaşacaklarını söyledi.

Yerel yönetimlerin hizmet kalitelerini arttırmaya yönelik faaliyetlere yoğunlaşacaklarını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"TRAKYAKENT Belediyeler Birliği olarak önümüzdeki süreçte ortaya koymayı hedeflediğimiz çalışmalar kapsamında, belediyeler arasındaki koordinasyon ve işbirliğine büyük önem vereceğiz.

Trakya'yı bir bütün olarak ele alıp, belediyeciliğin ve kentlerin kalkınmasına ve yerel yönetimlerin hizmet kalitelerini arttırmaya yönelik önemli faaliyetler gerçekleştirmeyi planladığımızı ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA