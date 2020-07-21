Tekirdağ'dan kısa kısa AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Yel ve İl Başkanı Özcan, Kalkan'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, il genelinde verilen sağlık hizmeti ve planlanan sağlık yatırımları hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köştere, İl yönetim Kurulu üyeleri ve Sağlık Müdürlüğü Personel Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı da katıldı.

Belediye Başkanı Albayrak Malkara'da incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve büyükşehir belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen projeleri inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Albayrak, beraberindeki heyet ile ilk olarak Malkara Çavuşköy Et Kombina Tesisi'ni ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan ve teknik personelden çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Albayrak, hazırlık çalışmalarının sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirterek, tesisin Kurban Bayramı'nda tam kapasiteyle vatandaşların hizmetinde olacağını aktardı.

Albayrak, ilçede kurulan semt pazarını da ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazar esnafına bol ve bereketli kazançlar dileyen Albayrak, belediye tarafından hayata geçirilen yatırım ve projeler hakkında esnaf ve vatandaşa bilgi verdi.

Albayrak'a Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz ile belediye yöneticileri de eşlik etti.

-Süleymanpaşa Belediyesinin yol çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi, yol çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Mahallesi'nin sokakları yenilenirken, Değirmenaltı Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mahalle sakinleri ve esnafla istişarelerde bulunarak talep ve beklentileri not etti.

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesinin yeni dönem prestij projelerinden biri olan, panoramik şehir manzarası ile kente değer katacak, yeni adıyla Atatürk Mahallesi'nde bulunan Ata Tepe projesi ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, çalışmaların yaz boyunca süreceğini belirterek, ilçede uzun zamandır ihmal edilen mahallelerdeki cadde ve sokakları yenileyerek ilçeye yakışır bir hale getirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA