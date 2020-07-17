Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için mevlit okutuldu.

Tekirdağ'dan kısa kısa
17.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:22

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için mevlit okutuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ilçesinde şehidin ailesinin evinde mevlit programı düzenlendi.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesinin ilaçlama çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi, mart ayında sivrisinek ve diğer zararlıların üremelerinin önüne geçmek için başlattığı vektör, larva ve uçkun mücadelesini ara vermeden sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ısınan havalar ve yağışın da etkisiyle kanalizasyon ağızlarında ve rögarlarda yuvalanan sivrisineklere karşı rögarlar, özel donanımlı ekiplerce ilaçlanıyor.

Sosyal Yardım İşleri Veteriner İşleri Birimi ekipleri tarafından başlatılan vektör, larva ve uçkun mücadelesi, şehrin her alanında sürdürülüyor.

Titizlikle yürütülen çalışmaların, yaz boyunca aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

TESKİ'den su tasarrufu kampanyası

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), içme suyunun amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek amacıyla vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik kampanya başlattı.

TESKİ'den yapılam açıklamaya göre, "Bahçe sulamadan önce düşünün", "Tasarruf yap geleceği koru" ve "Her damlada hayat var" sloganlarıyla başlatılan kampanya ile içme suyunun bahçe-çim sulama ve hayvancılık amaçlı kullanılmaması gerektiği konusuna dikkat çekildi.

Kampanya ile içme suyu ihtiyacının arttığı yaz döneminde tasarrufun önemine dikkat çekildi.

Öte yandan TESKİ ekipleri tarafından sahada kontroller yapılıyor. İçme suyunun amacı dışında kullanımının tespiti halinde yasal tedbirlere başvurularak işlem gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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