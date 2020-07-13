Tekirdağ'dan kısa kısa Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, serinlemek için girdikleri denizde boğulan iki kişinin ailelerine taziyede bulundu.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, serinlemek için girdikleri denizde boğulan iki kişinin ailelerine taziyede bulundu.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde boğularak hayatını kaybeden Bayram Ali Dikmen ve Necdet Sarıca'nın Ergene ilçesinin Esenler Mahallesi'nde ikamet eden ailelerine taziye ziyareti gerçekleştiren Yüksel, ailelere baş sağlığı diledi.

Ergene'de ikamet eden Dikmen ve Sarıca ailelerinin acısını paylaştığını belirten Yüksel, "Ergeneli hemşehrilerimizin her anlarında yanında olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olduğumuz gibi acılarını da paylaşıyoruz." dedi.

Ergene'deki belediye hizmetleri

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçedeki hizmetlerinde hiçbir mahalleye ayrım yapmadıklarını söyledi.

Yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgi kenti Ergene" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Hiçbir mahallemizi bir diğerinden ayırmadan eşit şekilde hizmet etmeye, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye ve eksikleri gidermeye devam ediyoruz. İlçemizin tüm mahallelerinde rutin belediyecilik hizmetlerini yapıyoruz. Bunun yanı sıra Ergene halkını sosyal belediyecilik ile tanıştırıyor, sosyal belediyecilik alanında da diğer her alanda olduğu gibi öncü olmaya devam ediyoruz."

Marmaraereğlisi'nde çalışmalar sürüyor

Marmaraereğlisi Belediyesi, ilçenin birçok noktasında çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ilçe merkezi ve mahallelerde, yol yapım, kaldırım bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ata, aciliyet durumları dikkate alınarak yapılan çalışmalarda, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı 10 mahallede uygulamaların devam ettiğini belirterek, "Havaların ısınmasıyla beraber yol çalışmalarımızı da hızlandırmış bulunmaktayız. Bütün mahallelerimizde yılların getirmiş olduğu sorunlar var. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kilit parke taş, asfalt, sıkıştırılabilir beton yol gibi, aciliyet durumunu ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de göz önünde bulundurarak, merkez mahalle ayırmaksızın çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA