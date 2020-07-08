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Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi, kilit parke taş uygulama çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'dan kısa kısa
08.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:10

Ergene Belediyesi, kilit parke taş uygulama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde kilit parke taşı uygulamalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yeşiltepe Mahallesi ile Ulubatlı ve Ortaç sokaklarında kilit parke taşı ile kaldırım yapımı çalışmaları gerçekleştirildiğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarımızın ardından kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha modern bir Ergene'de yaşayabilmeleri için belediyemiz olarak halkımızın istekleri doğrultusunda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile Ergene sokakları güzelleşecek ve yapılmayan yol kalmayacak."

Marmaraereğlisi'nde sahiller temizleniyor

Mrmaraereğlisi'nde, sahil şeridi belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, yaz aylarında ilçe nüfusunda sahil şeridinin turizme açıldığı için ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Bu artışa rağmen belediyecilik hizmetlerinden ödün vermediklerini vurgulayan Ata, şöyle konuştu:

"İlçemiz sahil şeridinde olduğu için yaz aylarında iç ve dış turizme açılıyor. Yaz aylarında nüfusumuz 3 katına çıkıyor. Bu durumda belediyecilik hizmetlerini artan nüfusa rağmen en iyi şekilde vermeye devam ediyoruz. Hafta sonları başta olmak üzere, sahil şeridimiz, ciddi bir kalabalığa hitap ediyor. Bu süreçte rutin temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızın yanı sıra, her gün yapılan plaj temizliğimiz de devam ediyor."

Ergene'de metruk binalar yıkılıyor

Ergene Belediyesi tarafından can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımı devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, aldıkları karar doğrultusunda ilçe genelinde bulunan metruk binaların yıkımına başladıklarını söyledi.

En son Marmaracık Mahallesi 5. Sokak'ta bulunan metruk bir binanın Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldığını ifade eden Yüksel, bu metruk yapıların terk edilmiş olmaları nedeniyle uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline geldiğini kaydetti.

Yüksel, bu tip yapıların, yapı sahibi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ettiği için yıkım işlemlerini yaptıklarını ifade ederek, "Ergene Belediyesi ekiplerimiz tarafından halkın huzuru ve güvenliği için korkuya neden olan metruk binaları tespit ederek yıkım çalışmalarına devam ediyoruz. Yıkım esnasında metruk bina içinde son kontroller yapılıp, bölgede geniş tedbirler alınıyor. Yıkım sonrası oluşan molozlar kamyonlara doldurularak yıkım alanı temiz hale getiriliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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