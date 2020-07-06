Tekirdağ'dan kısa kısa Çorlu Belediyesi, personeline işaret dili eğitimi vermeye başladı.

Çorlu Belediyesi, personeline işaret dili eğitimi vermeye başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, işaret dili eğitimi derslerinin Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde öğretmen olarak görev yapan Reyhan Çalışır tarafından verildiğini söyledi.

Belediyenin farklı birimlerinde çalışan personelin vatandaşlarla işaret dilini kullanarak iletişim kurma becerisine sahip olacağını belirten Sarıkurt, "Engelli bireylerimizi de düşünerek personelimizin işaret dili dersleri almasını uygun gördük. Çalışanlarımızın da hevesle eğitime katılması bizleri çok mutlu etti. Daha iyi hizmet verebilmek amacıyla düzenlediğimiz eğitimlerimize ağırlıklı olarak vatandaşlarımızla birebir iletişim halinde olan personelimiz katılıyor." dedi.

Ergene Belediye Meclisi toplandı

Ergene Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında bir düğün salonunda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Zabıta Müdürlüğünün içkili yer bölgesi tespit komisyon üyeliğine Çetin Bulum, Ali Aydoğdu, Niyazi Dibek, Bilal Koçak ve Şükrü Kırıkçı kabul edildi.

Etüd proje müdürlüğünün imar komisyon üyeliğine ise Salih Tıknas, Çetin Bulum, Servet Yıldız, Halil İbrahim Cebeci ve Gülsüm Şengül seçildi.

Çorlu Belediyesi ve NKÜ Mühendislik Fakültesi'nden ortak proje

Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında "Koku Derecelendirme (KODER) Mobil Uygulama Projesi" ve "Sürdürülebilir Ulaşım Sistemi İçin Şehir İçi Toplu Taşıma Hatlarının Modellenmesi ve Optimizasyonu Projesinin" hayata geçirileceği kaydedildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, her gün büyüyen ve gelişen kentin beraberinde pek çok sorunu da getirdiğini belirterek, "Bizler Çorlu Belediyesi olarak kentimizin sorunlarına yetişmeye çalışıyoruz ve değerli bilim insanlarımızla ortak projelerde buluşarak bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA