Tekirdağ'dan kısa kısa Çorlu ilçesinde, Hürriyet Araç Üstgeçit Köprüsü'nün yıkım kararının ardından ulaşımda alternatif yollar belirlendi.

Çorlu ilçesinde, Hürriyet Araç Üstgeçit Köprüsü'nün yıkım kararının ardından ulaşımda alternatif yollar belirlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, alternatif ulaşım güzergahları belirlenirken, yıkım çalışmalarının da kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

Sarıkurt, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Çetin imzasıyla yazılı bir açıklama yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yazılı açıklamada, 2017 yılı mart ayında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Emlak Konut Köprülü Kavşağı'nın imalatlarına 2019 yılı iş programı çerçevesinde başlanıldığı ve kavşak imalatlarına devam edilebilmesi için daha önceki ihaleler kapsamında yapılmış olan mevcut Hürriyet Araç Üstgeçit Köprüsü'nün yıkım çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yıkım çalışmalarına köprünün içinden geçen elektrik hatlarının TREDAŞ ekipleri kaldırılmasının ardından başlanacak. Bu sırada yıkım nedeniyle güzergahtan geçen araç trafiğinin aksamaması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli trafik ve güvenlik önlemleri alınacak."

Toplu taşıma hatlarının da yeniden düzenlendiğini ifade eden Sarıkurt, Emlak Konutları 2. Köprü olarak bilinen Hürriyet Araç Üstgeçit Köprüsü kapandığından dolayı 1 numaralı otobüs hattının güzergahının Çamlıbel Caddesi'nin bitişinden sağa dönülerek Kemaller Caddesi üzerinden devam edeceğini belirtti.

Marmaraereğlisi'nde denetimler sürüyor

Marmaraereğlisi Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminde de belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçede bulunan toplu taşıma araçlarında, kuaför ve berberlerde denetim gerçekleştirdiğini belirten Ata, denetimlerde belirlenen kurallar çerçevesinde uyulması gereken kurallar konusunda işletmelerin uyarıldığını kaydetti.

Ergene'de haşereyle mücadele sürüyor

Ergene Belediyesi, sivrisinek ve benzeri haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, açıklamasında, ilçe genelinde sıcakların artmasının, başta sivri sinek olmak üzere haşerelerin çoğalmasına yol açtığını söyledi.

İlgili ekipler aracılığıyla belirlenen program dahilinde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yüksel, özellikle park, bahçe ve mesire alanları gibi halkın yoğun olduğu yerlerde bu çalışmaların yoğunlaştığını belirtti.

Yüksel, "Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de hava sıcaklıkları birden arttı. Bu durum sivrisinek, kara sinek ve benzeri haşerelerin artmasına neden oldu. Bunun önüne geçmek ve halkın sağlığını korumak için ilaçlama çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: AA