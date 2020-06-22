Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, şehit ailelerini ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa
22.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:30

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, şehit ailelerini ziyaret etti.

Yüksel, yaptıkları ziyaretlerde şehit babalarının Babalar Gününü'de kutladı.

Ailenin temel direği babaların saygı, sevgi, sorumluluk, paylaşma gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında çok önemli sorumlulukları olduğunu ifade eden Yüksel, "Toplumun gelişmesinde ve yaşamın yükselmesinde en önemli görevi üstlenen babalar, çocuklarının geleceğe umutla bakmasını sağlamaktadır. Aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayarak aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımız ailenin temel direği görevini layıkıyla yerine getirmektedir." diye konuştu.

Başkan Yüksel, ziyaretlerde şehit babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

Memduh Şevket Esendal Sahnesi dezenfekte edildi

Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi, temizlenerek dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, ülke genelinde ara verilen belediye meclis toplantılarının yeniden icra edileceğini belirtti.

Meclis toplantılarını bundan sonra Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde yapacaklarını ifade eden Sarıkurt, bu nedenle burada dezenfekte çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Yüksel'den selden mağdur olan vatandaşları ziyaret etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçedeki şiddetli yağış sonrası su baskını nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Yüksel, ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet ederek istek ve sıkıntıları dinledi.

Su baskını nedeniyle bazı evlerde maddi hasar meydana geldiğini anlatan Yüksel, "Biz Ergene'de sizlerle birlikte büyük bir aileyiz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız, yaralarınızı birlikte saracağız. Belediyemiz tarafından imkanlarımız çerçevesinde sizlerin ihtiyaçları karşılanacak, hiç birinizi mağdur etmeyeceğiz. Hepinize tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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