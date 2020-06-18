Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yapımı süren Atatürk Evi inşaatını inceledi.

Tekirdağ'dan kısa kısa
18.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:32

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yapımı süren Atatürk Evi inşaatını inceledi.

Sarıkurt, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını ilçede yaşatmak ve gelecek kuşaklara miras bırakmak istediklerini söyledi.

Atatürk Evi inşaatının 10 Kasım 2019'da başladığını anımsatan Sarıkurt, "Atatürk Evi'ne destek olan vatandaşlara ve firmalara çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede tamamlayarak ziyarete açacağız." dedi.

Marmaraereğlisi'nde sokak hayvanlarına mama

Marmaraereğlisi Belediyesi sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hayvan Koruma Birimi ekiplerinin, sokak hayvanlarını beslemeye devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin, belediye bünyesinde hizmet veren veteriner eşliğinde hayvanların hem kontrollerini hem de besleme işlemini gerçekleştirdiğini kaydeden Ata, sokak hayvanlarının her zaman ve her koşulda yanında olacaklarını ifade etti.

Belediye başkanları sabah sporu yaptı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Velimeşe Mahallesi'nde bulunan tesislerde spor ve yürüyüş yaptı.

Albayrak, Ergene'de güzel çalışmaların yapıldığını belirterek, "Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu, Ergene Belediyesi Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu çok güzel hizmetler. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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