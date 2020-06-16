Tekirdağ'dan kısa kısa Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi içerisinde yer alan tenis kortları, yeniden hizmete açıldı.

Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi içerisinde yer alan tenis kortları, yeniden hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde kapatılan spor komplekslerinin, 1 Haziran'da yeniden açılmaya başlandığını söyledi.

Hem çocuk hem de yetişkinlere yönelik tenis kurslarının verildiği tenis kompleksinin 15 Haziran itibarıyla kapılarını yeniden Çorlulu tenisseverlere açtığını belirten Sarıkurt, çocukların antrenörleri eşliğinde yeniden kurslara başladığını kaydetti.

Belediye Başkanı Yüksel, jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksel, mesajında, mazisi şan ve şeref dolu olan Jandarma Teşkilatının, dün olduğu gibi bugün de halkın huzur ve güvenliğini sağladığını belirtti.

Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında, ülkenin her noktasında gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Bu, bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışan, suç ve suçlularla mücadelede dünya çapında örnek olan Jandarma Teşkilatımız, görevini fedakarca yerine getirmesiyle halkımızın güvenlik kuvvetlerimize olan güvenini arttırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın şan ve şeref dolu 181'inci yılına şahitlik ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu kutsal üniformaya emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Ergene'de Vakıflar Gençlik ve Spor Kompleksi ihale aşamasına geldi

Ergene Belediyesi tarafından Vakıflar Mahallesi'ne yapılması planlanan Vakıflar Gençlik ve Spor Tesisi Projesi tamamlanarak ihale aşamasına geldi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, spora ve sporcuya büyük değer verdiklerini söyledi.

Büyük bir spor tesisini Ergene'de hayata geçirmeye hazırlandıklarını kaydeden Yüksel, Vakıflar Mahallesi'ne 41 bin 891 metrekare alan üzerine yapılacak tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA