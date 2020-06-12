Tekirdağ'dan kısa kısa Marmaraereğlisi Belediyesi "sıfır atık" belgesi aldı.

Marmaraereğlisi Belediyesi "sıfır atık" belgesi aldı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, belediyenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"ni kurarak sıfır atık belgesini almaya hak kazandığını söyledi.

Ekiplerinin ciddi bir performans göstererek belgeyi almaya hak kazandığını belirten Ata, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz dönem bu projelere destek vermek amacıyla doğa ve çevre konularında birçok etkinlik düzenledik. Bunların başında okullarımızda atık pil toplama yarışmaları olmuştu. Oldukça başarılı sonuçlar elde ettik ve bu konuda sıralamaya giren okullarımıza çeşitli ödüller verdik. Toplumun bu konuda duyarlı olmasına geleceğimiz açısından oldukça ihtiyacımız var. Bu bilinci ağaç yaşken eğilir prensibiyle çocuklarımıza aktarmalı ve ülkemizin yarınlarını teminat altına almalıyız."

Ergene'deki Edirne Caddesi'nde ışıklandırma çalışmaları

Ergene Belediyesi, ilçenin ortasından geçen Edirne Caddesi'ne estetik ışıklandırma çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Edirne Caddesi'ne baştan sona kadar ışıklı süslemeler koyarak görsel bir zenginliğe kavuşturduklarını söyledi.

Bu ana arterin daha modern bir görünüme kavuştuğunu belirten Yüksel, akşam saatlerinde ışıklandırmanın ortaya çıktığını ve bu sayede ilçenin daha modern, gelişen ve büyüyen bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Yüksel, halkın daha güzel bir çevrede yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "İlçemizin en işlek caddelerinden biri olan Edirne Caddesi'ni daha renkli bir görüntüye kavuşturmak adına ışıklı süslemeler ile çehresini değiştirdik. Yapmış olduğumuz bu güzel çalışma ile oluşturmuş olduğumuz görsel şölenden vatandaşlarımız ve esnaflarımız büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Göz kamaştıran Edirne Caddemiz, yeni haliyle daha modern ve daha renkli oldu." dedi.

Kaynak: AA