Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, halk günü programlarına, Süleymanpaşa TV ve sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlarla devam ediyor.

Tekirdağ'dan kısa kısa
11.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:36

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, halk günü programlarına, Süleymanpaşa TV ve sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlarla devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde de vatandaşlarla kesintisiz iletişim sağlamaya devam eden Yüksel, halk günü canlı yayınlarında Süleymanpaşa Belediyesi'nin hizmetlerini, projelerini ve şehri ilgilendiren gelişmeleri vatandaşlarla paylaşıp, aynı zamanda sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtlayarak gelen talepleri not ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksel, göreve başladığı günden bu yana her zaman sahada olduğunu söyledi.

Yüksel, bütün hizmetleri, çalışmaları bizzat başında durarak takip ettiğini ifade ederek, "Salgın nedeniyle buluşmalarımızı gerçekleştiremiyoruz. Halk günü programlarımızda sizlerle buluşmayı çok özledim. İnşallah yakın zamanda yeniden bir araya geleceğiz ancak bir süre daha sizlerle canlı yayınlarımızda buluşmaya, talep ve beklentilerinizi dinleyerek Süleymanpaşamız'ın geleceğini birlikte planlamaya devam edeceğiz." dedi.

-Hibe desteği projesi

İŞKUR Tekirdağ Müdürü Yaşar Esen, Engelli ve Eski Hükümlülerin İstihdamına Yönelik Hibe Desteği ikinci dönemine ilişkin proje başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Esen, yaptığı yazılı açıklamada, başvuruların 17 Temmuza kadar devam edeceğini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR Genel Müdürlüğünün Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, engelli ve eski hükümlülerin aktif iş gücü hizmetlerinden yararlandırılmasına yönelik önlemlerin alınmaya devam ettiğini aktararak,şunları kaydetti:

"Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe, iş yerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projelere hibe desteği sağlanacaktır.

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır."

Esen, başvuru rehberi ve formuna göre hazırlanacak projelerin kamu, sosyal taraflar ve temsilcilerden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebileceğini kaydetti.

-Park çalışmalarına kazı ile başlandı

Süleymanpaşa Belediyesi, Paşa Park ve Ata Tepe projelerin inşa edileceği bölgede kazı çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ata Tepe ve Paşa Park projesinin ilçenin tanıtımına katkı yapması bekleniyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Atatürk Mahallesi'nde yapımı planlanan bu iki büyük projenin yükseleceği bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

SİT alanı kazılarının başladığı alanda incelemelerde bulunan Yüksel, kazıların tamamlanmasının ardından projelerin inşasına başlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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