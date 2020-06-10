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Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi, sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'dan kısa kısa
10.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:58

Çorlu Belediyesi, sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlara ve çevreye rahatsızlık veren uçkun ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sivrisinek ve karasinek popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak yapıldığını belirten Sarıkurt, halkın sağlığının önemli olduğunu kaydetti.

Dezenfektan stantları sık sık kontrol ediliyor

Ergene Belediyesi imalathanesinde üretip vatandaşların sıklıkla kullandığı alanda hizmete sunduğu dezenfektan stantlarının sık sık kontrolünü sağlıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, dezenfektan stantlarını ekiplerin sık sık kontrol ettiğini söyledi.

Stantlardaki biten dezenfektan sıvılarının doldurulduğunu ifade eden Yüksel, 'Koronavirüse karşı ellerimizin korunması çok önemli. Bu sebeple belediyemizin kendi imkanları ile halkımızın sağlığını korumak için el dezenfektan stantları üreterek semt pazarlarının giriş çıkışlarına ve vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlara koyduk. Belediye ekiplerimiz tarafından dezenfektan stantlarının dolumunu gerçekleştirerek gerekli kontrolleri yapılıyor" şeklinde konuştu.

Çorlu'da sorunlara "jet" çözüm

Çorlu Belediyesi "Jet çözüm ekibi" hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Tunçcan, Çorlu Belediyesi olarak müdahale gerektiren sorunları hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla bu ekibin kurulduğunu söyledi.

Çorlu sınırları içerisindeki yollarda yaşanan sorunlar için göreve başladıklarını kaydeden Tunçcan, Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekibin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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