Tekirdağ'dan kısa kısa Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan çalışmaları yerinde incelemesi sonrası yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden İnan "Belediye olarak ilçemiz ve mahallerimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımız sürüyor. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirerek, onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak." dedi.

-İlaçlama yapılıyor

Hayrabolu Belediyesi tarafından ilçe genelinde gezi ve piknik alanlarında kene ve zararlı haşerelere karşı ilaçlama başlatıldı.

Belediye Başkanı Osman İnan, vatandaşların yoğun olarak kullandığı piknik ve gezi alanlarının kene ve haşerelerden arındırılması için ilaçlama çalışması başlattıklarını söyledi.

Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı taşıyan kenelere karşı sürdürülen mücadele çalışmaları kapsamında toplu kullanım alanlarının ilaçlanmasına başladıklarını belirten İnan, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekiplerimiz, sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına devam ederken, hava sıcaklığının artması ile birlikte kene ilaçlama çalışmalarına da hızla devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA