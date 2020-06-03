Tekirdağ'dan kısa kısa Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi, normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete başladı.

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi, normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete başladı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, alınan tedbirler nedeniyle ülkedeki tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi de geçici süreliğine kapatılmıştı.

1 Haziran itibariyle yaklaşık 2 buçuk aydır kapalı olan çocuk akademisi yeniden açıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, faaliyete girmeden önce her köşesi dezenfekte edilip hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan Beren Bebek Çocuk Akademisi'nin, eskisi gibi yine çocuk sesleriyle şenlendiğini söyledi.

Çorlu Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

Çorlu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi almaya layık görüldü.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, geri kazanmak ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne uzun yıllardır destek verdiklerini söyledi.

Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü konusunda çok hassas olduklarını belirten Sarıkurt, bu projenin ilk günden bu yana büyük destek verdiklerini ve çöplerin ayrıştırılması ile geri dönüştürülmesinin çevreyi koruma adına atılan en önemli adımlardan biri olduğunu kaydetti.

Ergene'de kahvehane ve çay ocakları dezenfektan edildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi ortaklığında ilçedeki kahvehaneler ve çay ocakları dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, yaklaşık iki aydır kapalı olan kahvehaneler ve çay ocaklarının yeniden hizmet vermeye başladığını vurgulayan Yüksel, bu iş yerlerinin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA