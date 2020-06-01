Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Süt Birliği Başkanı Şerif Baykut, Ziraat Odası Başkanı ve Süt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İmdat Saygı, Dünya Süt Günü dolayısıyla Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Süt Birliği Başkanı Şerif Baykut, Ziraat Odası Başkanı ve Süt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İmdat Saygı, Dünya Süt Günü dolayısıyla Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yıldırım, İl Müdürü Öcal ve beraberindekilerin Dünya Süt Gününü kutlayıp kendilerine süt ikram etti.

-Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak ilçelerde incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Başkan Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (TESKİ) yaptığı çalışmalar ile ilgili yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Albayrak, Çorlu İlçesi'ndeki çalışmaları kapsamında CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u da makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA