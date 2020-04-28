Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa
28.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:26

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Sarıkurt, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, salgınla yurt genelinde mücadele ettiklerini söyledi.

Panik yapmadan gerekli önlemleri aldıklarını anlatan Sarıkurt, "Belediye ekiplerimiz mahallelerimizi, sokaklarımızı, kentimizdeki hizmet binalarını ilaçlamaya devam ediyor. Tüm muhtarlarımızı ziyaret edeceğiz, öncelikle büyük mahallelerimizden başladık." dedi.

Ergene Belediyesi yol ve asfaltlama çalışmaları

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Pınarbaşı ve Ulaş mahallelerinde tamirat ve yol çalışmasında bulunduklarını söyledi.

Diğer ekiplerin de Yeşiltepe Mahallesi'nde asfalt ve kilit parke taşı uygulamalarına devam ettiklerini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Yüzlerce ölüme neden olan ve hayatı adeta felç eden salgın riskinin ne kadar süreceği, hayatın ne zaman normale döneceği belli değil. Ergene Belediyesi olarak bu zorlu süreçte salgına karşı önlem almaya yönelik çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ederken, belediyecilik hizmetlerimiz aksatılmadan sürüyor."

Ergene'de yollar deterjanla yıkandı

Ergene'de Velimeşe ve Marmaracık mahallelerinde cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından cadde ve sokakların deterjanlı sularla yıkanarak dezenfekte edildiğini söyledi.

Velimeşe Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir. Salgına karşı aldığımız tedbirler ilçemizde en üst seviyededir. Paniğe gerek yok, halkımızın sağlığı için canla başla mücadele ediyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Ergene'de yapılan çalışmalardan dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkürlerimi iletiyorum"

Çorlu'da "Nefes Kredisi" başvuruları başladı

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 kez gerçekleştirdiği KOBİ Finansman Projesi TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden başladığını söyledi.

Volkan, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde oda üyelerinin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak için Tekirdağ'da cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler için bugünden itibaren Nefes Kredisi'nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirildiğini belirtti.

Ödemelerin yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacağını ifade eden Volkan, şunları kaydetti:

"Kredide üst limit illere göre 50 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor. TOBB Nefes Kredisi'nin, 2020 projesinin 6,25 milyar liralık bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. Şirketlerimizi yaşatarak salgın sonrası döneme girmemiz gerekiyor. Salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet zorlaşacak. Bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden beri gece gündüz demeden çalışıyoruz. TOBB başkanımızın önderliğinde 365 oda, borsa olarak elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz.

Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren odamızdan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler. Odamız üyeleri odamıza gelmeden www.corlutso.org.tr adresine girerek e-belge olarak da belgelerini alabilecekler."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü Haberler
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Haberler
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
ABD'de 'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
ABD'de "Evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Sayan Nur Yerlitaş Bülent Ersoy Cengiz Kurtoğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 17:51:42. #1.14#
title