Tekirdağ'dan kısa kısa Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, kendilerine Türk bayrağı çizen 7 yaşındaki Alperen Koçak'ı ziyaret etti.

Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, kendilerine Türk bayrağı çizen 7 yaşındaki Alperen Koçak'ı ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde devriye gezerken küçük bir sürprizle karşılaştı.

Jandarma ekipleri evinin balkonundan kendilerine seslenen minik Koçak'ın yanına gitti.

Koçak, ekiplere çizdiği Türk bayrağını hediye etti. Jandarma da minik Koçak ile fotoğraf çektirdi.

20 kişiye 12 bin lira ceza

Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 kişiye toplam 12 bin lira ceza uyguladı.

Ekipler, vatandaşları dışarıya çıkmamaları konusunda da uyardı.

Kaynak: AA