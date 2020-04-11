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Tekirdağ, Güncel

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkadı.

11.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:48
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkadı.

Ekipler, Omurtak Caddesi'nden başlayarak kaldırımlar ve ana arterler de dahil cadde ve sokakları yıkayarak dezenfekte etti.

Özel deterjan ve dezenfektanla gerçekleştirilen yıkama işlemlerinde tazyikli su kullanıldı.

Meydanlar ve sokaklar boş kaldı

Çorlu'da önceden halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk ve Cumhuriyet meydanları ile Omurtak Caddesi'nde, sokağa çıkma sürecinde sadece polis ve görevliler hazır bulundu.

Kolluk güçleri uyarılara rağmen sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

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