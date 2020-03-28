Tekirdağ'dan kısa kısa Çorlu'da içerisinde çok miktarda çöp bulunan ev, belediye temizlik ekiplerince boşaltılarak ilaçlandı.

Çorlu'da içerisinde çok miktarda çöp bulunan ev, belediye temizlik ekiplerince boşaltılarak ilaçlandı.

Reşadiye Mahallesi'ndeki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri, durumu kaymakamlık ve belediyeye haber verdi.

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı görevliler, evin içindeki çok miktardaki çöpü temizledi ve ilaçlama çalışması yaptı.

Vatandaşlar belediye ekiplerine teşekkür etti.

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, hava şartlarının elverdiği günlerde şehrin farklı noktalarındaki asfalt ve kaldırım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin son olarak Nusratiye Mahallesi Alipaşa Caddesi'nde asfalt ve kaldırım çalışması gerçekleştirdiğini belirten Sarıkurt, "Aciliyet sıralamasına göre bütün ihtiyaç duyulan bölgelerimizde asfalt ve kaldırım taşı uygulaması yapacağız. Bu kapsamda 182 ton sıcak asfalt ve 100 ton tüvenan malzemesi kullanıldı." dedi.

İl Sağlık Müdürü Becerir'den Ata'ya ziyaret

Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve beraberindeki heyet, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Becerir, Marmaraereğlisi'nde üretilen maskelerin Tekirdağ'daki devlet hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına gönderileceğini söyledi.

Ata ise üretilen maskelerin Tekirdağ'ın gereksinimini karşılayacağını ifade etti.

Kaynak: AA