Tekirdağ'dan kısa kısa Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı pazar yerindeki esnafı bilgilendirdi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı pazar yerindeki esnafı bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, yaş sebze ve meyvelerin toptan satışının yapıldığı yerlerin denetlendiğini, esnafın bilgilendirildiğini söyledi.

Pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmalarının ihmal edilmeyeceğini belirten Sarıkurt, "Gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınarak pazar yerlerinde pazarcı esnafları tarafından tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak." ifadelerini kullandı.

Ergene'de parklar yıkanarak dezenfekte ediliyor

Ergene Belediyesi, ilçe genelindeki parkları yıkayarak dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarında bulunan tüm parkların genel temizliğine önem verdiklerini belirtti.

Parkların rutin aralıklarla ilgili ekipler tarafından özel ilaçlı sularla yıkanarak dezenfekte edildiğini anlatan Yüksel, çalışmaların virüs salgını geçene kadar devam edeceğini kaydetti.

- Kapaklı'da DSİ çalışmaları

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Devlet Su İşlerinin (DSİ) ilçedeki çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çetin, Bahçeağıl Mahallesi'nde çalışmalarını gerçekleştiren DSİ personelini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

İlçeye yapılacak hobi bahçelerinin sürekli taşkın yaşanmasından dolayı askıya alındığını ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Burada hobi bahçesi alanı belirledik fakat dere taşkın sahası olduğu için hayata geçirmedik. DSİ'nin dere ıslah çalışmalarının sona gelmesinin ardından, dere ile hobi bahçesi olacak alanın arasına yapılan istinat duvarı, hobi bahçelerinin olası bir taşkında zarar görmesini önleyecek."

Kapaklı Belediyesi "tasarruflu belediye" modeline geçti

Kapaklı Belediyesi e-belediye ve dijital belediye kapsamında 1 yıllık süre içinde toplam 35 bin dosyayı e-imza üzerinden işleme koydu.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, dünyada hızlı bir dijital dönüşüm olduğunu ifade etti.

Teknolojinin gerisinde kalmamak gerektiğini vurgulayan Çetin, "İçişleri Bakanlığımızda başlayan e-belediyecilik ile sistemimize devam ediyoruz. Şimdiye kadar toplam 35 bin dosyayı e-imza aracılığı ile imzaladık. Burada hem kağıt, hem yazıcı hem toner ve kartuş tasarruflarından ziyade, personelin iş gücünden de tasarruf etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA