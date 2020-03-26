Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) yemekhanesinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet vermeyeceği bildirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) yemekhanesinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet vermeyeceği bildirildi.

TNKÜ'den yapılan açıklamada, salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin ve çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Koronavirüse karşı tedbirlerin titizlikle yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda Sosyal Yaşam Merkezi Yemekhanesi hizmet vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Mahallesi'ndeki Meltem Sokağı baştan aşağı yenilendi.

Tüm sokaklarda yenileme çalışması yapılarak, ilçenin modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA