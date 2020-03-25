Tekirdağ'dan kısa kısa Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında fırınlarda denetim yaptı.

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında fırınlarda denetim yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik hijyen denetimlerinin artarak devam ettiğini söyledi.

İşletme sahipleri ve çalışanlarının hijyen kurallarına uyup uymadıklarının denetlendiğini aktaran Yüksel, denetimlerde imalathane ve satış kısımlarındaki çalışanların maske, eldiven ve bone takmaları konusunda da uyarıldığını kaydetti.

Hijyen kurallarına titizlikle riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Halkımızın temel gıda ihtiyaçlarının karşılandığı fırınlar sıkı bir şekilde denetleniyor. İlçemizde koronavirüse karşı gerekli tedbirleri aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu süreçte esnafımız ve vatandaşlarımız da üzerilerine düşen görevi yerine getirmeli." ifadelerini kullandı.

Çorlu'da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz

Çorlu Belediyesi, sağlık çalışanlarına ücretsiz taşıma hizmeti vermeye başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, kentte başlattıkları koronavirüs önlemlerini etkin bir şekilde sürdürdüklerini, yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak adına da böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Sarıkurt, sağlık çalışanlarına destek olunması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemizin toplu taşıma araçlarını sağlık çalışanlarına ücretsiz hale getirmesinden büyük memnuniyet duyduk. Fakat belediyemize ulaşan bazı sağlık çalışanları kentimizden Önerler, Türkgücü, Şahpaz mahallelerine ve Tekirdağ'a taşımacılık yapan araçların da ücretsiz olması yönündeki taleplerini dile getirdiler. Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız Abdullah Baş ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda sağlık çalışanlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek adına çözüm ürettik."

Kaynak: AA