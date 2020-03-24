Tekirdağ'dan kısa kısa Marmaraereğlisi Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda evlerine hizmet veriyor.

Marmaraereğlisi Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda evlerine hizmet veriyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinden çıkma yasağının gelmesinin ardından, evlere hizmet götürmeye başladıklarını söyledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirten Ata, evlerinden çıkamayan vatandaşların 112, 155 ve 156 hatlarını arayarak ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yardım istediklerini kaydetti.

Ata, belediye ekiplerinin gelen tüm aramalara cevap verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları konusu büyük hassasiyet teşkil ediyor. Bu doğrultuda biz de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bir çalışma başlattık. Ekiplerimiz gelen her telefonu cevaplandırarak kendilerine bu konuda yardımcı oluyor. Halkımız lütfen bu konuda duyarlı olarak hem kendilerinin, hem sevdiklerinin sağlığı için sokağa çıkmasınlar. Bizler, sizler için işimizin başındayız."

Çorlu'da dezenfekte çalışmaları

Çorlu Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, koronavirüs bulaşıcı hastalığının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amaçlı tedbirler aldıklarını söyledi.

Koronavirüsün ülkede görüldüğü andan itibaren dezenfeksiyon işlemlerine başladıklarını belirten Sarıkurt, kamu binaları, Çorlu Belediyesine ait tüm bina ve tesisler, ibadet yerleri, park alanları, misafirhaneler, öğrenci yurtları, spor tesisleri, okullar, muhtarlık binaları ve sanayi sitelerinin dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, toplu taşıma araçlarının bekleme durakları, ana caddeler gibi vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan alanları da düzenli aralıklarla dezenfekte ettiğini belirten Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, Çorlu'muzun 26 mahallesinde de geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Okul binalarının çevreleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı otobüs durakları, cadde ve bulvarlarda bulunan kaldırımlar ve park alanları belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Bunların yanı sıra temizlik ekiplerimiz tüm mahallelerimizdeki çöp konteynerlerinin ve çevresinin yıkanarak dezenfekte edilmesi işlemlerini de sürdürüyor."

Ergene'de koronavirüs tedbirleri

Ergene Belediyesi, Sağlık Mahallesi'nde kurulan semt pazarında vatandaşların ateş ölçümlerini yaparak el dezenfektanı sıkıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde koronavirüsüne karşı tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi.

Sağlık Mahallesi'nde kurulan semt pazarına alış verişe gelen vatandaşların belediye ekipleri tarafınca ateş ölçümleri yapıldığını belirten Yüksel, vatandaşlara ayrıca el dezenfektanı da sıkıldığını kaydetti.

Yüksel, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ergene'de vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak, koronavirüsüne karşı önlemlerimizi devam ettiriyoruz. İlçemizde okullarımız, ibadethaneler, parklar, çöp konteynerleri, otobüs durakları, belediye hizmet binalarımız, cadde ve sokaklarımız oluşturulan ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi ve bu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ergene'de virüse karşı çok ciddi önlemler aldık, halkımızın panik yapmasına gerek yok. Tüm vatandaşlarımız kişisel temizliğine ve hijyen kurallarına devam etmeli."

Kaynak: AA