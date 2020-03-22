Tekirdağ'dan kısa kısa Süleymanpaşa Belediyesi serasında yetiştirdiği çiçeklerle ilçeyi güzelleştiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi serasında yetiştirdiği çiçeklerle ilçeyi güzelleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler refüj, yeşil alanlar, park ve mesire alanları güzelleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaldırım kenarlarındaki otluk alanlar temizlendikten sonra belediye serasında yetiştirilen çiçekler ekiliyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binası yükseliyor

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yeni binası yükseliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada şubat ayında inşaatına başlanılan binada çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaba inşaatı tamamlanan binada AŞ evi, hayır çarşısı, sağlık şube, evde bakım hizmetleri, buzhane ve bakliyat depoları gibi birçok hizmet birimi yer alacak.

Süleymanpaşa'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada mücadele kapsamında ilçedeki kamu kurumları ve öğrenci yurtlarının ekipler tarafından dezenfekte edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak yürütülen temizlik ve çöp toplama faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda özellikle de Hastane, Sağlık Ocağı ve Toplum Sağlık Merkezi giriş, çıkış ve bahçelerini ilaçlı suyla yıkadı."

Kaynak: AA