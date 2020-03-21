Tekirdağ'dan kısa kısa Süleymanpaşa Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Ruşen Güneş Sokak'ta kurulan semt pazar alanı ve çevresini dezenfekte eden belediye ekipleri, pazarın giriş ve çıkışında kurulan tartı kontrol noktalarına dezenfektan yerleştirdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür dağıtarak virüs hakkında bilgilendirme yaptı.

Süleymanpaşa'da sahil temizliği

Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan yaz ayları öncesinde ilçe sınırlarında sahil temizliği gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Barboros, Altınova, Dereağzı, Alkaya ve Değirmenaltı kumsallarındaki çöpler toplandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada, birçok noktada devam eden temizlik çalışmalarının yanı sıra sahilleri de önemseyerek düzenli temizlik çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Yüksel, şunları kaydetti:

"Bir sahil kenti olan Süleymanpaşa'yı turizm cennetine çevirmek için kolları sıvadık. Mart ayı itibarıyla sahillerimizi temizlemeye başladık. Düzenli olarak da temizlik çalışmalarımız devam edecek. Özellikle çocuklarımız için çevremizin temiz olması çok önemli. Süleymanpaşa Belediyesi olarak üstümüze düşeni yapıyoruz, fazlasını da yapacağız. Ancak sevgili hemşehrilerimden çocuklarımız için bir ricam var. Lütfen çevremizi kirletmeyelim, temiz tutalım. Bizlerin yaptığı çalışmadan çok daha önemlisi bu."

Kaynak: AA