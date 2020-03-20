Tekirdağ'dan kısa kısa Çorlu Belediyesi, koronavirüse karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Çorlu Belediyesi, koronavirüse karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla tedbirler aldıklarını söyledi.

Kaymakamlık, PTT, SGK, Vergi Dairesi Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, TREDAŞ, TESKİ, Çorlu Huzurevi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binaları ile Yeni Sanayi Sitesi, cezaevi, ibadethaneler, muhtarlıklar gibi pek çok yapıyı ve yerleşim alanını dezenfekte ettiklerini anlatan Sarıkurt, toplu taşıma araçları ve bekleme duraklarının da temizlendiğini ifade etti.

Sarıkurt, çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Belediye ekiplerimiz kurum ve kuruluşların hizmet binalarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Hep birlikte halkımızın sağlığı ve güvenliği için çalışıyoruz. Belediyemiz görevlerini yerine getirirken vatandaşlarımıza da önemli bir görev düşüyor. Bir kez daha buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; evinizde kalın. Hem kendinizi hem de çevrenizdekileri düşünün ve mecburi olmadıkça evlerinizden çıkmayın.

Kurallara uyalım ve panik yapmadan tedbirli olmaya özen gösterelim. Ekiplerimiz iki haftadır aralıksız kentimizin her noktasını ilaçlarla dezenfekte ediyorlar. Bu yalnızca belediyemizin değil her bir vatandaşımızın topluma karşı sorumluluğudur."

Ergene Belediyesi 60 yaş üzeri personeli izne ayırdı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle belediyede görevli 60 yaş üzeri personel ile Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamındaki çalışanların izne ayrıldığını bildirdi.

Yüksel, şunları kaydetti:

"Ergene Belediyesinde çalışan 3'ü hamile, 7'si 60 yaş üstü, 10'u kronik hastalığa sahip, 7'si engelli, 4'ü okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarımız, 2'si yasal süt izni kullanan ve 1 yurt dışından gelen personelimiz olmak üzere 34 çalışanımız 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.

Belediyemiz tarafından toplu yaşam alanları, parklar, okullar, ibadethaneler, duraklar, mahalle muhtarlıkları, cadde ve sokaklar ilaçlı sular ile yıkanmış ve dezenfekte edilmiştir. Semt pazarlarında maske, eldiven ve dezenfektan da dağıtıldı ve dağıtılmaya da devam edecek. Ergene'mizde ki otobüs bekleme duraklarına yine belediyemiz tarafından dezenfektanlar da konularak, ilçemizde virüse karşı önlemlerimiz devam etmektedir."

Kaynak: AA