Tekirdağ'dan kısa kısa Çorlu Belediyesince başlatılan "Çorlu" konulu öykü yarışması sonuçlandı.

Çorlu Belediyesince başlatılan "Çorlu" konulu öykü yarışması sonuçlandı.

Belediye tarafından 14 Ocak- 20 Şubat'ta, yazmayı kendine amaç edinenlerin Çorlu'ya bakışlarını yansıtan, hikayelerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, genç ve yetişkinlerin çalışmalarını desteklemek ve geleceğin yazarları olacak yeteneklerin keşfedilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen "Çorlu" konulu öykü yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu sokaklarında yaşanmış gerçek veya gerçek olmayan hikayelerden oluşan, Çorlu'ya dair öykülerini kendileriyle paylaşan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Sarıkurt, "Dereceye giren Özcan Evrensel, İnci Bengü Karagöz ve Özgün Mert ile Jüri Özel Ödülü sahibi Hamza Dereli'yi kutluyorum. Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen bu yarışma ile umarım geleceğin yazarları olacak yetenekleri cesaretlendirmiş ve bir köşede saklı kalmış hikayelerine tercüman olabilmişizdir. Emek veren ve yarışmamıza katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Saray Belediye Başkanı Erkiş muhtarlarla bir araya geldi

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyenin ek hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, Erkiş, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Erkiş, kararlılıkla sürdürdükleri muhtarlar toplantısında ilkbaharın uyanışıyla tekrar bir araya geldiklerini söyledi.

Muhtarların demokrasi adına bir talih olduğunu belirten Erkiş, "Yüzde 58 nispetinde oy almış bir belediye başkanı olarak üzerimizdeki sorumluluk çok fazlaydı, beklentiler çok yüksekti. Bunları gerçekleştirme düzleminde yüzleşmesiyle karşı karşıya kaldık. Geçmişe bakışta başardıklarımız ortada." dedi.

Çorlu Belediyesi Yüzme Havuzu, sertifika aldı

Çorlu Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, "Temiz Havuz Sertifikası" aldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen havuzun, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonunda "Temiz Havuz Sertifikası" almaya hak kazandığını söyledi.

2016 yılında hizmete giren havuzun, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında her ay düzenli olarak havuz suyu hijyeni ve su kalitesi standartları yönünden değerlendirmelere tabi tutulduğunu anlatan Sarıkurt, "İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda son 1 yıl içerisinde alınan numunelerin tamamının ilgili yönetmeliklere uygun olduğunun tespit edilmesinin ardından Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz 'Temiz Havuz Sertifikası' almaya hak kazandı." dedi.

Kaynak: AA